Количество осадков на Дону достигнет опасных отметок





В Ростовской области снег продолжит идти до конца дня 13 ноября.



По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие 2-4 часа, а также ночью и утром 14 ноября на Дону количество осадков достигнет критерия опасного явления, пойдёт очень сильный снег.



Жителей Ростовской области просят воздержаться от поездок, так как из-за плохой видимости движение на дорогах затруднено.



Добавим, что переменчивая погода со снегом и мокрым снегом сохранится на Дону до конца недели.