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Кнопочный светофор предложил установить ростовчанин на бульваре Комарова

Кнопочный светофор предложил установить ростовчанин на бульваре Комарова
Кнопочный светофор предложил установить ростовчанин на бульваре Комарова. Петиция появилась на сайте «Активный ростовчанин».

В петиции сказано, что кнопочный светофор на переходе возле супермаркета «Окей» необходим для безопасности пешеходов и удобства водителей. Правда, согласны с активистом далеко не все. Больше ростовчан пока проголосовали против петиции, чем за нее.

Всего для рассмотрения инициативы ей необходимо набрать 500 голосов.

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