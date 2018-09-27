Кнопочный светофор предложил установить ростовчанин на бульваре Комарова



Кнопочный светофор предложил установить ростовчанин на бульваре Комарова. Петиция появилась на сайте «Активный ростовчанин».



В петиции сказано, что кнопочный светофор на переходе возле супермаркета «Окей» необходим для безопасности пешеходов и удобства водителей. Правда, согласны с активистом далеко не все. Больше ростовчан пока проголосовали против петиции, чем за нее.



Всего для рассмотрения инициативы ей необходимо набрать 500 голосов.