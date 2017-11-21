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Книжный развал в центре Ростова сохранят

Книжный развал в центре Ростова сохранят
Книжный развал в центре Ростова сохранят. О ликвидации любимого места горожан заговорили в связи с окончанием срока аренды и необходимостью облагородить часть центральной улицы.

Из-за предстоящего ЧМ-2018 весь город претерпевает изменения. Нуждаются в реконструкции и многие небольшие объекты, к которым можно отнести и книжный развал. Власти приняли решение не ликвидировать его, а облагородить.

На его месте установят современные полки, а также организуют читальную зону. Обновление назначено на март 2018 года.

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