Клад из монет 18-го и 19-го веков нашли в Ростовской области





В Ростовской области поисковики из отряда «Пересвет-Поиск» нашли несколько десятков монет 18-го и 19-го веков.



Клад обнаружили в станице Гундоровской города Донецка, сообщает DonDay.ru. Всего участники экспедиции нашли 58 монет. Самая ранняя из них датируется 1736 годом, самая поздняя - 1824 годом.



В процессе раскопок волонтёры также нашли десятки гильз от патронов, которые использовали ещё в период Первой мировой войны.



Найденные предметы поисковики передали в музей «Память». Теперь их смогут увидеть все желающие.