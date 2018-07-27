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Китайскую модель корабля 19 века продает ростовчанин

Китайскую модель корабля 19 века продает ростовчанин
В Ростове выставили на продажу старинную модель корабля из Китая. Возраст фигурки датируется XIX веком. Хозяин корабля Игорь разместил объявление о продаже на популярном сайте. Стоимость макета - 250 тысяч рублей.

Игорь рассказал, что уже давно занимается коллекционированием старинных предметов с восточными мотивами. Он приобрел модель корабля у работника посольства Китая, который получил фигурку в подарок от местных жителей.
– Очень тонкая работа. Предмет старый, его создание датируется концом 19 века. Видел такую же только в музее Востока в Москве. Такую вещь вы не найдете больше нигде, – объяснил продавец.

О причинах продажи ценной фигурки ростовчанин не сказал.

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