Китайскую модель корабля 19 века продает ростовчанин



В Ростове выставили на продажу старинную модель корабля из Китая. Возраст фигурки датируется XIX веком. Хозяин корабля Игорь разместил объявление о продаже на популярном сайте. Стоимость макета - 250 тысяч рублей.



Игорь рассказал, что уже давно занимается коллекционированием старинных предметов с восточными мотивами. Он приобрел модель корабля у работника посольства Китая, который получил фигурку в подарок от местных жителей.

– Очень тонкая работа. Предмет старый, его создание датируется концом 19 века. Видел такую же только в музее Востока в Москве. Такую вещь вы не найдете больше нигде, – объяснил продавец.



О причинах продажи ценной фигурки ростовчанин не сказал.