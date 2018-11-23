Казахстанцы выведут средний и малый бизнес Юга России на международный уровень



Нацеленный на привлечение крупнейших международных инвесторов в регионы Евразии казахстанский международный финансовый центр «Астана» готов предоставить малому и среднему бизнесу Кубани выгодную альтернативу банковского кредитования для развития как внутри региона, так и на внешних рынках. Об этом стало известно в ходе прошедшей в прошлую пятницу, 23 ноября, в Краснодаре конференции ИД «Коммерсантъ» «Международный центр Астана: новые возможности для финансирования и роста региональных компаний».



В ходе конференции в Краснодаре эксперты Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) рассказали предпринимателям Южного федерального округа России о новых инструментах финансирования проектов. Созданный на основе лучших практик и технологий финансовых центров мира МФЦА привлекает большой интерес международных инвесторов из Китая и других стран азиатского региона, США, Европы, Ближнего Востока, поскольку он нацелен на развивающиеся рынки Евразии – одного и самых динамично развивающихся регионов мира сегодня.



Казахстан расположен в центре пересечения торговых путей и инвестиционных интересов европейских и азиатских государств, а значит, есть все предпосылки к тому, что МФЦА станет полноценным финансовым хабом для регионов Евразии, включая страны ЕАЭС и особенно России. Юг России интересен финансовому центру Астаны потому, что здесь много перспективных компаний, которые, с одной стороны, будут интересны международным инвесторам, а с другой - находятся в активном поиске инвестиций. О том, что бизнес на Юге России развивается быстрыми темпами, говорят данные Росстата: в прошлом году производство сельхозпродукции в регионах Южного федерального округа выросло на 2,6%, в то время как в целом по России этот показатель не превысил 2,4%. Строительные компании Юга России показали рост на 8,2%, в то время как в целом по стране объемы строительства просели на 1,4%.







- Юг России – один из лидеров российских регионов по активности бизнеса, - говорит управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. - Компании этого региона традиционно сильны как в области аграрного, так и промышленного производства, они инвестируют десятки миллиардов рублей в собственное развитие. Мы предлагаем компаниям Юга России познакомиться с работой нашей новой биржи, а также с возможностями, которые открывает им работа в качестве участника Международного финансового центра «Астана».



Новая биржа – сердце международного финансового центра Астаны. Она начала работать в боевом режиме совсем недавно – 14 ноября здесь запустили первые торги акциями гиганта казахстанской экономики, компании «Казатомпром». МФЦА предлагает своим участникам размещение акций на новой бирже, участие в приватизации государственных активов Казахстана, возможность привлечения инвестиций от международных компаний в проекты экологической и экспортной направленности, инвестиции со стороны частных состоятельных лиц и новые цифровые финансовые технологии.



Председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» Даниэль Башмаков поинтересовался в ходе конференции, есть ли место в столь глобальном и масштабном финцентре предприятиям малого и среднего бизнеса Кубани, которые сегодня заинтересованы в привлечении финансирования, но сомневаются, что выход на международные рынки им под силу.



- У нас боле 280 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и главная их проблема – привлечение банковских кредитов. Если крупные компании имеют активы для залога и прочную кредитную историю, то малые и средине компании – нет. При этом компании Краснодарского края не замкнуты в своей резервации, они ищут новые пути развития и выход на внешние рынки, поэтому нам важно понимать, насколько условия привлечения инвестиций в МФЦА будут выгоднее банковских кредитов», - отметил Даниель Башмаков.



В ответ управляющий директор администрации МФЦА Айдар Казыбаев сообщил, что среди ста уже зарегистрированных участников МФЦА (в следующем году их будет свыше пятисот) присутствуют не только крупнейшие иностранные инвестфонды, но и небольшие предприятия, в том числе малые сервисные компании.







- Мы не ставим ограничений по обороту бизнеса для наших участников, - заверил Айдар Казыбаев. – МФЦА является площадкой для встречи инвесторов и соискателей финансирования, и уже сейчас видим неподдельный интерес со стороны ближневосточных и особенно азиатских инвесторов к проектам в странах ЕАЭС. А значит, каким бы по объему ни был бизнес, если он перспективен, имеет потенциал роста и тем более выход на внешние рынки, то, уверен, инвестора вы у нас найдете на условиях намного привлекательней банковского финансирования. Мы при этом поможем составить правильно бизнес-план, чтобы он был понятен международному инвестору. Даже если ваш бизнес – сеть парикмахерских, но он нацелен на межрегиональный охват, то вы, скорее всего, через нас найдете инвесторов.



Но чтобы найти инвестора на свой проект, компаниям необходимо зарегистрироваться в качестве резидента МФЦА, что также обеспечит им бесплатную двухлетнюю аренду офиса в центре Астаны, освобождение на пятьдесят лет от основных налогов, льготный визовый и регистрационный режимы.



- Кроме того, у малого бизнеса в МФЦА есть большие возможности в качестве консалтинговых компаний, - добавил Айдар Казыбаев. - Например, мы заинтересованы в том, чтобы юридическая или финансовая компания из Краснодара, став нашим резидентом, работала непосредственно с краснодарским бизнесом и с учетом местного менталитета и особенностей помогала ему привлекать инвестиции через МФЦА, разъясняя наши преимущества по сравнению с банковским кредитованием.



По итогам конференции пять компаний Краснодарского края подписали письма о намерениях сотрудничать с МФЦА.



Справка

Международный финансовый центр «Астана» был создан по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и призван стать финансовым хабом для всего евразийского региона.

Основные направления работы финцентра в Астане - развитие рынков капитала, управление активами, развитие сектора исламского финансирования, управление средствами частных лиц, новые финансовые технологии, а также «зеленые» финансы.