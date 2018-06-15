Картину «Лето» ростовчанина Серебренникова за первые десять дней проката посмотрели почти 170 тысяч зрителей



Около 170 тысяч человек посмотрели фильм «Лето» ростовского режиссера Кирилла Серебренникова. Такие данные появились на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.



В российский прокат картина вышла 7 июня. В день премьеры лента собрала 5,2 миллиона рублей. За десять дней кассовый сбор составил 53 777 671 рубль. Примерно 170 тысяч человек уже оценили картину ростовчанина.



Сюжет ленты повествует о раннем творчестве Виктора Цоя и группы «Кино», его отношениях с другом, лидером группы «Зоопарк» Михаилом «Майком» Науменко, его женой Натальей.



Отметим, что работа Кирилла Серебренникова в этом году попала в основную программу Каннского кинофестиваля. Против самого режиссера ведется уголовное дело о хищении бюджетных денег. Сейчас ростовчанин находится под домашним арестом.