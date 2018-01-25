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Карманник, орудовавший в ростовском транспорте, совершил кражи на 80 тысяч рублей

Карманник, орудовавший в ростовском транспорте, совершил кражи на 80 тысяч рублей

В Ростове карманник, орудовавший в транспорте, совершил кражи на 80 тысяч рублей.

В Первомайском районе задержали подозреваемого в серии краж. 34-летний ростовчанин промышлял в общественном транспорте города. Он воровал у пассажиров мобильные телефоны и деньги.
- Как установили полицейские, данный гражданин причастен еще к трем фактам краж, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 80 тысяч рублей.

Ранее подозреваемый уже был судим за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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