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Карликовый бегемот переехал из Дании в Ростовский зоопарк

Карликовый бегемот переехал из Дании в Ростовский зоопарк
В Ростовском зоопарке появился новый житель. В донскую столицу он переехал из Дании.

Экспозицию пополнил карликовый бегемот. Найма родилась в зоопарке Ольборга в 2016 году. На Дон она перебралась по рекомендации куратора Европейской программы по разведению исчезающих видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка 24 декабря.
- Специально к её приезду была построена новая всесезонная экспозиция «Животные Африки», - добавили в ростовском зоопарке.

По соседству с карликовым бегемотом живут сурикаты. Открытие экспозиции «Животные Африки» запланировано на 26 декабря в 12:00.

Добавим, что карликовый бегемот занесён в Красную книгу, как исчезающий вид. Он является одним из самых загадочных видов животных, который может исчезнуть раньше, чем учёные изучат его биологию в природных условиях.

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