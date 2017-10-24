Карета, запряженная белой лошадью, ездила по улицам Ростова



Карета, запряженная белой лошадью, ездила по улицам Ростова. Повозка колесила по главной улице города.



Экипаж заметили вечером на улице Большой Садовой. Повозка подсвечивалась ярко-голубыми огнями и привлекала внимание прохожих. Очевидцы немедленно принялись фотографировать транспортное средство. Снимки быстро разлетелись по соцсетям.



Часть горожан предположила, что это Золушка спешит на бал, другие уверены, что так проходит подготовка к Хеллоуину. Пара романтиков даже поинтересовались, где можно арендовать карету, чтобы устроить своей девушке «сказочное свидание».