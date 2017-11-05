Карантин по бруцеллезу введён в одном из хуторов Ростовской области



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Карантин по бруцеллезу введён в одном из хуторов Ростовской области. Заболевание крупного рогатого скота ветеринары обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств хутора Малая Западенка Веселовского района.



Заболевание выявлено у двух из четырех коров.

- Населенный пункт, в котором выявлено заболевание, объявлен неблагополучным, установлены карантинные ограничения, - сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - В хуторе запрещен ввоз, вывоз и перегруппировка животных. Ветеринарные врачи обходят дворы и отбирают кровь для исследования на бруцеллез у всех восприимчивых животных (крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней, лошадей и собак).



Чтобы карантин был снят, ветеринары должны получить две подряд отрицательные пробы крови на бруцеллез, взятой от каждого восприимчивого животного с промежутком в 30 дней.



В ведомстве добавили, что бруцеллез общее и неизлечимое заболевание для животных и человека. Чаще всего заражение бруцеллезом людей происходит контактно-бытовым способом или через зараженные продукты питания.