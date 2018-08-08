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Капремонт участка улицы в Ростовской области обойдется в 143 млн рублей

Капремонт участка улицы в Ростовской области обойдется в 143 млн рублей
В Зверево капитально отремонтируют участок улицы за 143 миллиона рублей. Соответствующую заявку на сайте госзакупок оставила администрация города. На реконструкцию выделят 143 224 590 рублей из муниципального и регионального бюджетов.

Как указано в техзадании, исполнитель обновит участок по улице Обухова от улицы Советской до улицы Макаренко. Там появятся новое дорожное покрытие и тактильная плитка.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 27 августа. Подрядчика выберут 3 сентября. К 1 августа 2019 года ремонт должны закончить.

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