Капремонт участка улицы в Ростовской области обойдется в 143 млн рублей



В Зверево капитально отремонтируют участок улицы за 143 миллиона рублей. Соответствующую заявку на сайте госзакупок оставила администрация города. На реконструкцию выделят 143 224 590 рублей из муниципального и регионального бюджетов.



Как указано в техзадании, исполнитель обновит участок по улице Обухова от улицы Советской до улицы Макаренко. Там появятся новое дорожное покрытие и тактильная плитка.



Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 27 августа. Подрядчика выберут 3 сентября. К 1 августа 2019 года ремонт должны закончить.