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Капитан бразильских болельщиков устроил вечеринку в Ростове

Капитан бразильских болельщиков устроил вечеринку в Ростове
Вернувшийся в Ростов капитан бразильских болельщиков устроил вечеринку в донской столице. Томер Савойа приехал в южный мегаполис всего на один день, чтобы повеселиться в компании местных жителей. Об этом бразилец рассказал в своем «Инстаграме».

«Я возвращаюсь в Ростов, чтобы провести только один день в Ростове-на-Дону. Особенный город, с особыми горожанами, живущий в моем сердце», - написал мужчина.

Главный болельщик Бразилии встретился с ростовскими приятелями и пригласил всех желающих присоединиться к веселью в одном из заведений.

Отметим, что популярность Томер Савойа приобрел после игры Бразилии и Швейцарии в Ростове. Один из зрителей матча перед игрой записал на видео крик Томера: «Россия, ..., братан». Видео стало мемом, а мужчина превратился в звезду Интернета. Теперь за ярким и харизматичным бразильцем наблюдают около 150 тысяч фолловеров.

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