Кандидатура капиталиста Грудинина на выборах грозит КПРФ расколом





Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин является крайне непоследовательным политиком с достаточно низким электоральным потенциалом, считает ведущий аналитик Института региональной экспертизы Михаил Терещенков.



Политический перебежчик и капиталист



Вместо своего бессменного лидера Геннадия Зюганова КПРФ выдвинула для участия в выборах президента 2018 года директора подмосковного агрохолдинга «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. На данный момент даже внутри коммунистической партии его фигура выглядит, мягко говоря, достаточно неоднозначно, учитывая агробизнес и земельные активы стоимостью в сотни миллионов долларов.



«Стоит начать с того, что Грудинин имеет не совсем понятную идентичность. Изначально он активно участвовал в проектах «Единой России» под руководством Ирины Яровой, но потом, улучив момент, переметнулся в КПРФ. Теперь, когда Зюганов уже не в состоянии привлекать молодой электорат, и в КПРФ решили сделать ставку на другого кандидата, Грудинин пытается выйти на первый план. Но его участие в выборах президента способно дать обратный эффект, поэтому не исключено, что может произойти разделение ядерного электората КПРФ. Многие представители старшего возраста в отсутствии их традиционного кандидата просто не станут поддерживать партию с таким новоявленным «лидером»», - предполагает эксперт.



Вызывает вопросы у избирателей и финансовое состояние кандидата коммунистов. Общая стоимость активов «Совхоза имени Ленина» сегодня составляет не менее 789 млн долларов, а господин Грудинин является крупнейшим владельцем этого предприятия, ему принадлежит доля в 40%.



Но это не единственный актив кандидата от КПРФ – он также является акционером строительной фирмы «ТТ девелопмент» и совладельцем компании «Облинвестком», занимающейся сдачей недвижимости в аренду. Большую часть в капитале коммунистического кандидата занимает и сельскохозяйственное производство, в основном выращивание ягод и производство молока.



Грудинин ищет свою выгоду в расколе партии



«По факту Грудинин является ярким представителем олигархической и партийной группировки, который идет на выборы с популистской программой. Конечно, для привлечения электората обещать можно много чего, но в долгосрочной перспективе может сложиться ситуация, при которой миллионер Грудинин пожертвует основными положениями своей программы в угоду личным интересам. Таким образом, становится очевидным, что Грудинин идет во власть для защиты своих бизнес-интересов. Тем более он же не сказал, что из бизнеса уходит, поэтому его выдвижение является частью программы по укреплению бизнеса. А так как Грудинин представляет собой столь неоднозначную фигуру, и у него крайне низкая узнаваемость, на уровне 5%, то электорат с большой вероятностью расколется. Причем у него нет четкой идентификации и четкой линии не только в глазах избирателей, но и внутри партии. Свои коррективы внесли предыдущие непоследовательные действия Грудинина во власти», - продолжает Михаил Терещенков.



Как отмечает аналитик, выдвижение Грудинина стало возможным не только из-за желания части верхушки КПРФ выдвинуть другого кандидата. Значительную роль сыграли и лоббистские усилия самого Грудинина, который намерен впоследствии извлечь персональные выгоды из своего участия в выборах.