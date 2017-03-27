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Как задерживают нарушителей границы с применением спецсредств и служебных собак показали пограничники школьникам Таганрога

Как задерживают нарушителей границы с применением спецсредств и служебных собак показали пограничники школьникам Таганрога

Сотрудники Пограничной службы ФСБ провели урок мужества для воспитанников войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское» Неклиновского юрта и учащихся школ Таганрога.

28 марта в Андреевской бухте пограничники продемонстрировали различные виды оружия и техники, применяемые в охране границы. Школьники смогли понаблюдать за действиями нарядов при задержании нарушителей, в том числе с применением оружия и спецсредств остановки транспорта.

Как задерживают нарушителей границы с применением спецсредств и служебных собак показали пограничники школьникам Таганрога

Донские пограничники несут службу не только на суше, но и на море. На патрулирование морских рубежей они выходят на сторожевых катерах и моторных лодках. Эту технику школьники смогли увидеть у берегов Таганрогского залива.
Свои навыки продемонстрировали и четвероногие помощники пограничников - служебные собаки. На границе они ищут наркотические вещества, оружие и задерживают нарушителей.

Несмотря на техническую оснащенность и профессионализм сотрудников Погранслужбы, не утратила актуальность привлечения к охране границы добровольных народных дружин из числа казачьих обществ. Как отмечают в донском погрануправлении, воспитанники казачьих корпусов первые претенденты в ряды офицеров.



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