Как задерживают нарушителей границы с применением спецсредств и служебных собак показали пограничники школьникам Таганрога





Сотрудники Пограничной службы ФСБ провели урок мужества для воспитанников войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское» Неклиновского юрта и учащихся школ Таганрога.



28 марта в Андреевской бухте пограничники продемонстрировали различные виды оружия и техники, применяемые в охране границы. Школьники смогли понаблюдать за действиями нарядов при задержании нарушителей, в том числе с применением оружия и спецсредств остановки транспорта.







Донские пограничники несут службу не только на суше, но и на море. На патрулирование морских рубежей они выходят на сторожевых катерах и моторных лодках. Эту технику школьники смогли увидеть у берегов Таганрогского залива.

Свои навыки продемонстрировали и четвероногие помощники пограничников - служебные собаки. На границе они ищут наркотические вещества, оружие и задерживают нарушителей.



Несмотря на техническую оснащенность и профессионализм сотрудников Погранслужбы, не утратила актуальность привлечения к охране границы добровольных народных дружин из числа казачьих обществ. Как отмечают в донском погрануправлении, воспитанники казачьих корпусов первые претенденты в ряды офицеров.







