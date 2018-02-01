Как выбрать удобный участок для голосования





С 31 января подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения во время выборов президента России жители Ростовской области могут в офисах МФЦ.



Услуга доступна во всех 75 центральных офисах МФЦ и 350 территориально-обособленных структурных подразделениях (ТОСП) многофункциональных центров Дона до 12 марта 2018 года. Специалисты МФЦ при необходимости помогут подобрать адрес и номер наиболее удобного избирательного участка для голосования.



Чтобы сделать эту услугу доступной, в информационной системе донских МФЦ был разработан специальный модуль. Он передаёт в электронном виде информацию, указанную посетителем в заявлении, в Центральную избирательную комиссию России.



Для сотрудников МФЦ избиркомом Ростовской области совместно с донским правительством организовали обучающие двухдневные курсы. В очно-дистанционной форме обучились 160 человек, еще 500 работников - в дистанционном режиме.



Услугой также можно воспользоваться на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) -

подать заявление в режиме онлайн через портал. Для этого зарегистрированные пользователи должны выбрать из списка услуг «Подачу заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации». После успешной подачи заявления в личный кабинет придёт уведомление с информацией о выбранном избирательном участке. В день выборов, 18 марта, житель области может прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив паспорт, получить избирательный бюллетень.

- С 2018 года для голосования прописка не имеет значения. Избиратель может оперативно через сайт госуслуг выбрать конкретный участок, который ближе всего к его местонахождению, и голосовать там, где он живет по факту, — объяснил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.



Написать заявление на включение в список избирателей с 31 января по 12 марта также можно в ближайшей территориальной избирательной комиссии. А с 25 февраля по 12 марта сделать это можно в любой участковой избирательной комиссии, указав избирательный участок для голосования.