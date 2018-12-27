Как встречать год Свиньи: рассказывает ростовский астролог



Каждый верит, что Новый год принесет удачу, успех, благополучие. Астрологи советуют, чтобы так и было, нужно тщательного готовиться к встрече праздника. Символ года надо всячески ублажать.



Ростовский астролог Анна Давыдова рассказала, как встречать год Земляного Кабана, чтобы привлечь удачу.



Под звон бокалов 31 декабря 2018 года на дворе всё ещё будет царствовать год Собаки, поэтому поросячьи ушки прибережём до 5 февраля 2019 года.



Обратим взор на астрологическую карту новогодней ночи, построенную на 00 часов 1 января 2019 года. Она лучше подскажет, как поприветствовать грядущий год, чтобы к нам пришли счастье, любовь и чтобы максимально соответствовать энергетике этого волшебного дня.



Юпитер и Меркурий в Стрельце подсказывают, что для счастья отлично отправиться в путешествие на Новый год, чем дальше, тем лучше.



Если возможности уехать нет, то можно устроить вечеринку в стиле разных народов или сделать стол под названием «Кухни мира». Например, если хотите отправиться в путешествие в течение года в Германию, можно положить на новогодний стол рульку и пиво; чтобы визуализировать путешествие во Францию, стол должен быть поизысканнее, и т. п.



Путешествиями и международным столом мы привлечём богатую энергетику Стрельца в наш дом. А Стрелец – фаворит года, которому везёт во всех начинаниях. Люди этого знака Зодиака обожают путешествия и напитываются там позитивом, счастьем, удовольствием от жизни. А энергетика Стрельца очень успешная для каждого. Это знак, показывающий путь к успеху для всех других до 2 декабря 2019 года. Далее фаворитом года становится серьёзный и основательный Козерог.



- Друзья, есть такой магический секрет – встретить Новый год рядом с фаворитом года - Стрельцом, чтобы он поделился с вами своей удачей. А если Стрелец ещё и родился в год Собаки (уходящий год) – это двойной везунчик, зовите его на своё мероприятие, с ним и не соскучитесь, и счастье с богатством в дом позовёте, - говорит Анна Давыдова. - Стрелец, рождённый в год Свиньи, принесёт удачу на будущий год, начиная с 5 февраля 2019-го.



Как выглядеть на Новый год, чтобы привлечь любовь и быть максимально притягательной



На астрологической карте Новогодней ночи все женские планеты расположились в страстном и сексуальном Скорпионе. Поэтому лучше заранее позаботиться о каком-то соблазнительном наряде, кружевном белье, сделать макияж смокиайз, ну и всё, что ассоциируется с сексуальностью взять и осуществить. Так мы будет выглядеть максимально соответствующе периоду. Кстати, сексуальная активность в новогоднюю ночь также приветствуется.



Мужская планета Марс расположилась в последнем градусе Рыб. Значит, мужчинам будет полезно выглядеть романтично, не лишним будет и творческий подход к своему внешнему виду. В случае с интернациональной вечеринкой мужской фантазии будет возможность разгуляться (мексиканское сомбреро или африканская летняя рубаха в помощь).



Кстати, и совершенно классический подход в одежде у мужчин тоже подойдёт, так как Солнце находится в серьёзном Козероге. Так что, в зависимости от настроения вашего мужчины или вас (если вы его одеваете), можно выбрать праздничный стиль.



Романтичные подарки от мужчин типа песен, танцев, вечера при свечах будут как нельзя кстати.



По восточному календарю идёт год Земляной Собаки, а на смену придёт год Земляной Свиньи, поэтому выбираем цвета земли – коричневый, жёлтый, песочный, серый и т. п., чтобы поддержать энергетику периода. К примеру, красный цвет огня для спокойной земли достаточно агрессивен, неуместен. Синий цвет воды также не подходит основательной земле, так как «размоёт» ее. А ведь как Новый год мы встретим, так и проведём.



- Если у вас нет возможности выбора одежды по цветам, то просто настройтесь на лучшее, и всё так и будет! Я считаю, что всё должно быть в пределах разумного, - считает Анна.



В Новый год, несомненно, важно загадать желание любым способом – или впрыгнув в него с дивана, или записав желание на бумажку и успевая её сжечь до окончания боя курантов. Причудливых и в то же время очень традиционных российских способов загадывания желаний - миллион. Наша водолейская страна любит верить в сказку. А в Новогоднюю ночь происходит объединение большого количества позитивной групповой энергии людей, это даёт действительно мощный синергический импульс для реализации задуманного. Так что действуем, загадываем и знаем, что всё хорошее обязательно сбудется! Мы напитываемся групповой энергией праздника.



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