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К Новому году в Ростове запустят акцию добрых дел

К Новому году в Ростове запустят акцию добрых дел
В Ростове-на-Дону полным ходом идёт подготовка к Новому году. В честь праздника в городе проведут акцию «Копилка новогодних чудес». Об этом на брифинге сообщил Александр Доманов, начальник городского управления культуры.

Старт акции планируется на первые числа декабря. Ростовчане, совершив какое-либо доброе дело, должны выложить пост об этом с соответствующими хэштэгами на страничке в социальной сети. «Копилка добрых дел» призвана смотивировать тех людей, которые в другой ситуации это доброе дело не совершили бы.

Точная информация об акции появится чуть позже: управление культуры сообщит даты проведения и укажет, какими хэштэгами нужно сопровождать свои посты.

- В следующем году Ростову исполнится 270 лет. Юбилейный год мы хотим провести под знаком добра. И эта акция станет первым шагом, - рассказал Александр Доманов.

Итоги «Копилки» будут подведены в новогоднюю ночь. Победители получат ценные призы.

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