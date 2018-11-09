К Новому году в Ростове запустят акцию добрых дел



В Ростове-на-Дону полным ходом идёт подготовка к Новому году. В честь праздника в городе проведут акцию «Копилка новогодних чудес». Об этом на брифинге сообщил Александр Доманов, начальник городского управления культуры.



Старт акции планируется на первые числа декабря. Ростовчане, совершив какое-либо доброе дело, должны выложить пост об этом с соответствующими хэштэгами на страничке в социальной сети. «Копилка добрых дел» призвана смотивировать тех людей, которые в другой ситуации это доброе дело не совершили бы.



Точная информация об акции появится чуть позже: управление культуры сообщит даты проведения и укажет, какими хэштэгами нужно сопровождать свои посты.



- В следующем году Ростову исполнится 270 лет. Юбилейный год мы хотим провести под знаком добра. И эта акция станет первым шагом, - рассказал Александр Доманов.



Итоги «Копилки» будут подведены в новогоднюю ночь. Победители получат ценные призы.