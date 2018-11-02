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К Новому году Ростов-на-Дону украсят героями русских сказок

К Новому году Ростов-на-Дону украсят героями русских сказок
К Новому году Ростов-на-Дону украсят героями русских сказок. До 10 декабря все декорации появятся на улицах города.

В основу украшений положены различные виды народного творчества: гжель и матрешки. Гжель — один из наиболее известных видов прикладного народного творчества. Матрешка –русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера.

Всего на украшение площадей и улиц выделили порядка 9,7 миллионов рублей.

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