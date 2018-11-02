К Новому году Ростов-на-Дону украсят героями русских сказок



К Новому году Ростов-на-Дону украсят героями русских сказок. До 10 декабря все декорации появятся на улицах города.



В основу украшений положены различные виды народного творчества: гжель и матрешки. Гжель — один из наиболее известных видов прикладного народного творчества. Матрешка –русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера.



Всего на украшение площадей и улиц выделили порядка 9,7 миллионов рублей.