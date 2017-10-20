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К Новому году на улицах Ростова появятся белые медведи

К Новому году на улицах Ростова появятся белые медведи

В Ростове уже началась подготовка к Новому 2018 году. Заявки на покупку и монтаж праздничных конструкций на сайте госзакупок разметило городское управление наружной рекламой.

Городская структура собирается заключить два контракта: один - почти на 3 млн рублей (металлофлажные конструкции, объёмно-пространственные композиции), второй - на 1,4 млн рублей (панно на фасаде зданий, сооружений и рекламных конструкций, вертикальные и горизонтальные растяжки, подвесы, флажные конструкции на опорах электротранспорта).

К Новому году на улицах Ростова появятся белые медведи

В этом году новогоднее настроение на улицах города будут создавать фигуры светящихся белых медведей. Согласно техническому заданию композиции медведей и ледяные арки установят у кинотеатра «Ростов», публичной библиотеки, площади Советов, в районе музтеатра.

На Театральной площади перед входом на территорию мемориального комплекса установят четыре мобильных металлоконструкции «звезда», а также флаговые композиции и панно. Такими же элементами оформления украсят площади Энергетиков и Гагарина. Подвесные билборды разместят на улице Большой Садовой, а также на мосту Сиверса.

К Новому году на улицах Ростова появятся белые медведи

Все работы должны быть выполнены до 1 декабря, демонтаж фигур произведут не позднее 1 февраля.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 октября. Победитель конкурса определится 7 ноября.

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