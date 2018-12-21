К Новому году на Дону подорожала кастрюля оливье



В этом году дончанам придётся раскошелиться, чтобы приготовить традиционный новогодний салат.



- Тазиком оливье считают полтора килограмма салата. В этом году он будет стоить в среднем 291 рубль, - сообщила Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области.



По её словам, в прошлом году салат стоил 266 рублей. Хотя реальные подсчёты показали, что цена составляла 312 рублей.

Сумма выводилась из расчёта, что на салат нужно купить полкило картофеля, пять яиц, 300 граммов огурцов, банку горошка, куриную грудку весом около 500 граммов, майонез и 100 граммов моркови.



Взглянув на цены в ближайшем магазине и проведя несложные подсчёты, можно утверждать, что средняя стоимость оливье с куриной грудкой — 340 рублей, с варёной колбасой получится дороже — 385 рублей.



Перед Новым годом цены на традиционные праздничные продукты поднялись до небывалых вершин. Один только десяток яиц подорожал с 45-55 до 70-80 рублей.