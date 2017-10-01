К концу недели в Ростовскую область придёт потепление



Незначительное потепление прогнозируется в Ростовской области в конце первой недели октября. Так, уже в среду, 4 октября, температура поднимется на 2 градуса.



На севере области столбики термометра поднимутся до +14…+15 градусов, на юге - до +17…+19. В четверг в северных районах - до +17, в южных – до +20. К выходным на Дону потеплеет до +22…+24.



В Ростове в четверг, 5 октября, - до +18, в пятницу - +20. В субботу и в воскресенье в донской столице будет +23. В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь. При этом в начале новой недели температура снова упадёт на несколько градусов.