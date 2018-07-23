К концу года всем жителям Ростовской области станет доступен второй пакет бесплатных цифровых каналов в полном объеме



Сейчас каналы второго мультиплекса работают на территории региона в тестовом режиме.



К концу 2018 года жители Ростовской области смогут смотреть все каналы второго мультиплекса. В цифровом формате начнут вещать «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». Пока эти каналы запустили в тестовом режиме.



В Ростовской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается Ростовский Областной Радиотелевизионный Передающий Центр. Как рассказал его директор, Дмитрий Лелюк, цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности города или села. При этом зрители цифрового эфирного телевидения не тратятся на абонентскую плату, в отличие от пользователей кабельного или спутникового телевидения.



Чтобы телевизор стал принимать бесплатное цифровое ТВ, нужно купить антенну дециметрового диапазона. Она может быть коллективной или индивидуальной, наружной или комнатной. Все зависит от места, где принимается сигнал. Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2. В нем транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется установить еще специальную цифровую приставку.



По словам начальника отдела связи мининформсвязи Ростовской области Александра Рябова, региональные программы ГТРК «Дон-ТР» включены в федеральные каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» первого цифрового мультиплекса. Так, жители Дона всегда будут в курсе местных новостей.

Сети ТВ и радио переводят на цифровые технологии в стране по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».



Сегодня жители Ростовской области могут бесплатно смотреть в хорошем качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов первого мультиплекса. В него входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».