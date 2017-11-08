К ЧМ-2018 в Ростове разработают мобильное приложение для туристов



Фото: Tripdude.info



В Ростове к чемпионату мира по футболу разработают мобильное приложение для туристов. Электронный сервис поможет гостям города найти важные объекты ЧМ, гостиницы, транспорт.



Вопросы транспортной доступности, организации перехватывающих парковок и другие обсудили во время круглого стола 9 ноября.



Директор МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» Василий Зырянов отметил, что предстоящий чемпионат мира по футболу станет настоящим испытанием для транспортной сети Ростова. Чтобы не омрачить предстоящий спортивный праздник сбоями в организации дорожного движения, в управлении транспорта обещали принять все необходимые меры для удобства как гостей, так и для местных жителей.

- Прошедший Кубок конфедераций выявил ряд проблем, связанных с транспортом, - рассказал Василий Зырянов. - При этом Кубок проходил в городах в определенной степени готовых к проведению чемпионата, у которых есть проверенная инфраструктура. Поэтому перед нами стоит задача, учитывая чужие ошибки, создать такую организацию движения, которая будет полностью соответствовать специфике нашего города.



Основными местами дислокации болельщиков и игроков на время чемпионата являются фан-зона на Театральной площади, стадион «Ростов Арена», вокзал, аэропорт. При этом, несмотря на то, что в Ростове будет проводиться всего пять матчей, фан-зона будет работать в течение месяца. Это создаст определенные трудности для транспортной сети, учитывая, что на целый месяц будет перекрыто движение по площади Театральной. Здесь расположится фан-зона.







Все маршрутные схемы на период проведения чемпионата мира по футболу уже разработаны и утверждены. Также созданы перехватывающие парковки и специальные стоянки такси, чтобы туристы могли беспрепятственно попасть в любую точку города. Следующей задачей является донесение информации непосредственно до горожан. Это входит в компетенцию городского центра управления перевозками, который в ближайшее время откроется в переулке Семашко.



Что касается перехватывающих парковок, то они будут организованы в районе ТРЦ «Мега», ТРЦ «МегаМаг», на территории старого аэропорта и гребного канала.



Кроме того, до конца года будет разработано мобильное приложение, которое поможет гостям донской столицы ориентироваться в городе. Благодаря ему иностранный турист будет точно знать, как попасть в город, в свой отель, где находится фан-зона и сам стадион, а, главное, как и на чём туда добраться.



Чтобы исключительно все горожане были в курсе предстоящих нововведений, в 2018 году планируется проведение нескольких круглых столов.