К ЧМ-2018 в Ростове построят пункт досмотра грузов и транспорта





В Ростове к Чемпионату мира по футболу 2018 года построят удалённый пункт досмотра грузов и транспорта (УПДГ).



Объект появится в левобережной зоне в трёх километрах от нового стадиона «Ростов-Арена» и будет функционировать во время проведения игр чемпионата мира.

- Создание УПДГ обусловлено требованиями силовых ведомств и Оргкомитета-2018 для предотвращения терактов и соблюдения безопасности, - пояснил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.



На строительство объекта из городского бюджета будет выделено 36,1 млн. руб. Соответствующие поправки депутаты ростовской городской Думы внесли в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.