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К ЧМ-2018 в Ростове построят пункт досмотра грузов и транспорта

К ЧМ-2018 в Ростове построят пункт досмотра грузов и транспорта

В Ростове к Чемпионату мира по футболу 2018 года построят удалённый пункт досмотра грузов и транспорта (УПДГ).

Объект появится в левобережной зоне в трёх километрах от нового стадиона «Ростов-Арена» и будет функционировать во время проведения игр чемпионата мира.
- Создание УПДГ обусловлено требованиями силовых ведомств и Оргкомитета-2018 для предотвращения терактов и соблюдения безопасности, - пояснил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

На строительство объекта из городского бюджета будет выделено 36,1 млн. руб. Соответствующие поправки депутаты ростовской городской Думы внесли в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

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