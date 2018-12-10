К чему приведет политический вакуум на Ставрополье



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Нарастающие скандалы вокруг губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова продемонстрировали расстановку сил в политической жизни региона. Некогда поддерживающие главу региональные деятели спешат от него откреститься.

Между тем недовольство населения нынешним состоянием дел в крае продолжает расти. Помимо проблем в разных областях, на этот процесс влияет и отсутствие открытого диалога с обществом. А неумелые заявления, попытки давления на независимые СМИ только усиливают озлобление жителей региона.



За почти пять лет своего руководства Владимиров не реализовал ни одного инвестиционного проекта, который помог бы оздоровить экономику субъекта. А вот коррупционных скандалов предостаточно. Более 15 чиновников из ближнего окружения губернатора, а также порядка 40 глав муниципалитетов осуждены или находятся под следствием.



Остановить вал коррупции не могут ни правоохранительные органы, ни оппозиция. Последняя и вовсе оказалась встроена в вертикаль власти, благодаря чему получает свою долю откатов. Доходит до смешного. Первый секретарь Ставропольского краевого отделения КПРФ Виктор Гончаров совмещает свой пост с должностью помощника депутата Госдумы от «Единой России» Ольги Тимофеевой. Представитель ЛДПР, много лет возглавляющий местное отделение, депутат краевой думы Илья Дроздов, подозреваемый в вымогательстве денег у бизнесмена, отрабатывает «индульгенцию» у краевых властей вразрез с линией своей партии и ее лидера.



Отсутствие какой-либо политической силы заставляет местных жителей напрямую обращаться к президенту с требованием отставки действующего губернатора.



На этом фоне, понимая проигрышное положение действующего главы, КПРФ и ЛДПР включились в борьбу за избирателей, параллельно избавляясь от людей Владимирова в своих рядах.



На предстоящих выборах коммунисты готовятся выдвинуть на пост главы региона авторитетного генерала Виктора Соболева.

Новый руководитель регионального отделения ЛДПР Александр Пелюх показывает решительную оппозиционность Владимирову, завоевывая симпатии жителей Ставрополья.



Объявив вотум недоверия губернатору, неожиданно ярко о себе заявили нереестровые казаки. Они обвинили действующего главу в экономических проблемах региона, разрушении сельскохозяйственного сектора, снижении доходов населения. В своём обращении к главе государства казаки заявили и об острейших проблемах восточных районов края, расположенных на границе с Чечней и Дагестаном. Речь шла о миграционном оттоке, росте террористической активности и экстремистских настроений среди некоренного населения.



Озвучивание проблем, о которых нынешние власти предпочитали умалчивать, заслужило симпатию местного населения.

В таких условиях легитимное переизбрание Владимирова становится маловероятным. Эксперты Центра электоральных практик считают, что он рискует даже не пройти во второй тур выборов главы региона.



При ярко выраженном недовольстве населения, сомнительных компетенциях губернатора и его команды, скорее всего, не оправдаются и расчеты Владимирова на административный ресурс.



Полномочные представители губернатора Сергей Батынюк и Андрей Уткин, неформально занимавшиеся организацией выборов и влиявшие на руководителей муниципалитетов, сейчас под арестом по коррупционным статьям. Другой полпред, Лев Травнев, о связах с криминалом которого заявляли СМИ и обвиняли в отсутствии диплома о высшем образовании, в одиночку с такой задачей не справится.



Более того, после заявления Владимира Путина о жестком пресечении любого вмешательства в выборы вряд ли найдутся желающие влиять на избирательный процесс.



Соответствуя запросам общества, Кремль показывает готовность принять волеизъявление избирателей. Таким образом задача всех ветвей власти должна сводиться к тому, чтобы выбор населения был сделан осознанно, в соответствии с интересами всего общества.



Сложившаяся ситуация заставила ставропольцев обратить внимание на соседний Дагестан. Новый глава республики Владимир Васильев с успехом отвечает на вызовы политической реальности. Губернатор ставит на место представителей местных элит, ставивших во главе собственные, а не общественные интересы. Чем лучше получается руководить у Васильева, тем громче звучат призывы к главе государства повторить «дагестанский рецепт» для Ставрополья.



Жители края нуждаются в сильном лидере, не связанном с местными элитами, который сможет обеспечить их безопасность и восстановить институты госвласти. Такой руководитель должен будет предпринять решительные действия по борьбе с коррупцией и криминалом, с ним связывают надежды на экономический подъем и повышение уровня жизни населения.