Изменится время отправления поезда Ростов – Москва



Изменится время отправления пассажирского поезда, следующего по маршруту Ростов – Москва. По новому расписанию он будет ходить с 9 декабря. Об этом сообщается на портале «Ростов-Транспорт».



Поезд будет позже отправляться из Ростова-на-Дону – в 15:22 вместо 14:30. Из-за этого изменится время выезда с других станций по пути следования. Так, в Новочеркасске – в 16:14 вместо 15:23, в Шахтах – в 16:51 вместо 16:03, в Лихой – в 17:53 вместо 17:16, в Каменск-Шахтинском – 18:19 вместо 17:44, в Миллерово – в 19:08 вместо 18:39 и в Кутейниково – в 19:56 вместо 19:29.



Таким образом, пассажиры на час меньше будут проводить в пути. Однако это не обрадовало клиентов РЖД. Пассажиры, которые едут отдыхать, жалуются, что поезд слишком рано прибывает в столицу. Люди, отправляющиеся в командировку, недовольны тем, что отправление из Ростова происходит в середине рабочего дня.