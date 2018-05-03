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Изменилось время проведения парада боевых кораблей и шоу авиации на ростовской набережной

Изменилось время проведения парада боевых кораблей и шоу авиации на ростовской набережной

Корректировки внесены в программу мероприятий, посвященных 100-летию Южного военного округа, которое в Ростове отмечают 5 мая. Запланированные парад боевых кораблей и авиашоу на городской набережной начнутся на два часа позже. Другие мероприятия пройдут согласно запланированному ранее расписанию.

Так, с 10 до 11 часов на Театральной площади состоится военный парад.

С 12 до 16 часов в парке Горького ростовчан и гостей города приглашают принять участие в информационно-пропагандистской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!». Она будет сопровождаться выставкой вооружения и военной техники, здесь же будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту. Гостей праздника угостят солдатской кашей и чаем.

Мероприятия на городской набережной начнутся не в 13 часов, как было запланировано, а на два часа позже.

Демонстрация кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии с показательным выступлением взвода морских пехотинцев ЧФ начнется в 15.00. В донские воды зайдут большой десантный корабль, противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль.

В 15.20 в небе над набережной появятся самолеты Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410 и другие, а также вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».

С 17 до 21 часа на Театральной площади пройдёт гала-концерт с участием звёзд российской эстрады. Он завершится фейерверком.

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