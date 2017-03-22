Из-за врачебной ошибки и смерти больного хирург из Волгодонска отправился под суд





Из-за врачебной ошибки и смерти больного хирург из Волгодонска отправился под суд. Онколога обвиняют в причинении смерти по неосторожности.



Трагедия произошла в 2015 году. Врач проводил операцию по удалению полипа ободочной кишки с использованием электроинструмента. По версии следствия, из-за небрежности хирурга 54-летний пациент получил электроожоги наружной стенки кишечника и тонкой кишки. Кроме того, ожоги не диагностировали вовремя. Из-за этого у пациента возникли серьезные осложнения и вскоре он умер.



Врачу-онкологу грозит до трех лет тюрьмы и лишение права работать по своей специальности.