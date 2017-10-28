Из-за ветрового нагона поднимется уровень воды в устье Дона
Из-за ветрового нагона поднимется уровень воды в устье Дона. Прибытие воды ожидается с 31 октября до утра 1 ноября.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, из-за сильного западного ветра уровень воды у Азова достигнет критической отметки, около Аксая станет выше на 10-30 сантиметров, а возле Ростова-на-Дону поднимется на 30-50 сантиметров. Высок риск подтопления прибрежных участков.
Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.