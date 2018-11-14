Из-за усиления ветра уровень воды в Дону понизится до опасных отметок





В Ростовской области ожидается усиление ветра. Это приведёт к резкому понижению уровня воды в Дону.



В ближайшие 1-3 часа в устье Дона продолжится понижение уровней воды. У Азова и на участке от Аксая до Ростова он будет значительно ниже неблагоприятных отметок.



По данным Ростовского Гидрометцентра, ветровой сгон продолжится до конца дня 16 ноября, а также ночью и утром 17 ноября.



В донском управлении МЧС предупреждают, что в связи с природным явлением могут возникнуть проблемы в работе судоходства, портов, повреждения судов, посадка судов на мель, нарушение в работе водозаборных сооружений.



Добавим, что в ближайшие выходные в Ростовской области прогнозируются снег и мокрый снег.