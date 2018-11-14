Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за усиления ветра уровень воды в Дону понизится до опасных отметок

Из-за усиления ветра уровень воды в Дону понизится до опасных отметок

В Ростовской области ожидается усиление ветра. Это приведёт к резкому понижению уровня воды в Дону.

В ближайшие 1-3 часа в устье Дона продолжится понижение уровней воды. У Азова и на участке от Аксая до Ростова он будет значительно ниже неблагоприятных отметок.

По данным Ростовского Гидрометцентра, ветровой сгон продолжится до конца дня 16 ноября, а также ночью и утром 17 ноября.

В донском управлении МЧС предупреждают, что в связи с природным явлением могут возникнуть проблемы в работе судоходства, портов, повреждения судов, посадка судов на мель, нарушение в работе водозаборных сооружений.

Добавим, что в ближайшие выходные в Ростовской области прогнозируются снег и мокрый снег.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.