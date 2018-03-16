Из-за ухудшения погоды на донских трассах развернуты пункты обогрева





В Ростовской области из-за ухудшения погоды на трассах развернуты мобильные пункты обогрева.



В настоящее время спасатели дежурят в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Октябрьском районах. Ещё два пункта обогрева установили в Красносулинском районе.

- Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки на федеральных трассах, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



В настоящее время на большей части Ростовской области - снег, мокрый снег и дождь, на дорогах - гололедица.



Напомним, на участке с 777-го по 1 026-й километр трассы М-4 «Дон» действует ограничение движения пассажирского транспорта. Запрет был введён около 18 часов 18 марта.