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Из-за ухудшения погоды на донских трассах развернуты пункты обогрева

Из-за ухудшения погоды на донских трассах развернуты пункты обогрева

В Ростовской области из-за ухудшения погоды на трассах развернуты мобильные пункты обогрева.

В настоящее время спасатели дежурят в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Октябрьском районах. Ещё два пункта обогрева установили в Красносулинском районе.
- Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки на федеральных трассах, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

В настоящее время на большей части Ростовской области - снег, мокрый снег и дождь, на дорогах - гололедица.

Напомним, на участке с 777-го по 1 026-й километр трассы М-4 «Дон» действует ограничение движения пассажирского транспорта. Запрет был введён около 18 часов 18 марта.

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