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Из-за тумана задерживаются следующие в Ростов рейсы

Из-за тумана задерживаются следующие в Ростов рейсы
Несколько рейсов, следующих в Ростов-на-Дону, задерживаются из-за сложных метеоусловий. Такую информацию показывало онлайн-табло вечером 17 января.

Согласно табло самолеты прилетают с задержкой из Москвы, Сочи, Махачкалы и Самары. В основном перелет занимает на 40-60 минут больше положенного времени.

Ожидается, что плохие погодные условия сохранятся и ночью. В частности, прогнозируется задержка двух рейсов, следующих из Москвы. Первый должен по плану вылететь в 23.30 с прибытием в час ночи 18 января, а второй вылетит из столицы в час ночи 18 января и прибудет по плану в Ростов-на-Дону в 2.30. Однако онлайн-табло указывает задержку этих рейсов.

Кроме того, из-за сильного тумана ожидается задержка ночного самолета из Сочи в Ростов-на-Дону.

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