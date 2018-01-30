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Из-за сломанной двери, пассажирам ростовской маршрутки пришлось выбираться через водительское место

Из-за сломанной двери, пассажирам ростовской маршрутки пришлось выбираться через водительское место

Утром 1 февраля ростовчане оказались в заложниках в маршрутном такси. Целым приключением обернулась для пассажиров поездка на работу.

Микроавтобус «Хендай Каунти» № 51 маршрута «Центральный рынок-Переезд» двигался по проспекту Буденновскому. На остановке «ул. Малюгиной» пассажиры не смогли выйти – у маршрутки заклинило дверь. Водитель стал открывать её вручную, изнутри тоже самое пытались сделать пассажиры, но дверь так и не поддалась, пишет DonDay.ru.

Тогда шофер попытался выпустить людей через аварийный выход, однако запасная дверь тоже не открылась. Единственным оставшимся способом выбраться наружу была водительская дверь. Ей и воспользовались «заложники». Однако одна из пассажирок – пожилая женщина, не рискнула выходить таким образом и была вынуждена ехать до конечной остановки. Там водитель с помощью инструментов взломал дверь и выпустил пенсионерку.

К слову, сам шофер был очень расстроен сложившейся ситуацией. К тому же, по его словам, неделю назад мастер уже ремонтировал дверь. Теперь мужчине снова придётся воспользоваться услугами специалиста.

Из-за сломанной двери, пассажирам ростовской маршрутки пришлось выбираться через водительское местоИз-за сломанной двери, пассажирам ростовской маршрутки пришлось выбираться через водительское местоИз-за сломанной двери, пассажирам ростовской маршрутки пришлось выбираться через водительское местоИз-за сломанной двери, пассажирам ростовской маршрутки пришлось выбираться через водительское место

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