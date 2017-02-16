Из-за сквозной ямы на мосту в Ростове на Малиновского образовалась пробка





В Ростове на несколько километров растянулась пробка на улице Малиновского. Автомобили не могут проехать с самого утра 16 февраля, от проспекта Стачки до переулка 1-й Машиностроительный. По словам очевидцев, на мосту на стыке образовалась сквозная яма.

- Я ехал от Мадояновского кольца до проезда через мост где то минут 50,- рассказал Rostov.ru Юрий Багнюк, приславший в редакцию фотографию ямы.



В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что информации об образовавшейся на дороге яме ещё не поступало.



В социальных сетях ростовчане иронизируют по поводу сквозной дыры в асфальте, из-за которой людям приходится часами стоять в пробке.

- Может, это и к лучшему. Обратят внимание, да денег выделят на решение этой старой, как мир проблемы,- написал местный житель.