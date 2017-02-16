Авторизация

Регистрация
  • USD 56.77
  • EUR 60.02
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Из-за сквозной ямы на мосту в Ростове на Малиновского образовалась пробка

Из-за сквозной ямы на мосту в Ростове на Малиновского образовалась пробка

В Ростове на несколько километров растянулась пробка на улице Малиновского. Автомобили не могут проехать с самого утра 16 февраля, от проспекта Стачки до переулка 1-й Машиностроительный. По словам очевидцев, на мосту на стыке образовалась сквозная яма.
- Я ехал от Мадояновского кольца до проезда через мост где то минут 50,- рассказал Rostov.ru Юрий Багнюк, приславший в редакцию фотографию ямы.

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что информации об образовавшейся на дороге яме ещё не поступало.

В социальных сетях ростовчане иронизируют по поводу сквозной дыры в асфальте, из-за которой людям приходится часами стоять в пробке.
- Может, это и к лучшему. Обратят внимание, да денег выделят на решение этой старой, как мир проблемы,- написал местный житель.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!