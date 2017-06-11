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Из-за сильного ветра в Таганрогском заливе ожидается подъём уровня воды

Из-за сильного ветра в Таганрогском заливе ожидается подъём уровня воды

В Таганрогском заливе из-за сильного ветра в ближайшее время ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.

По данным Ростовского гидрометцентра, вечером и в ночь с 13 на 14 июня в связи с юго-западным ветром на устьевом участке реки Дон продолжится ветровой нагон воды.

Сильный ветер может привести к нарушению электроснабжения, повреждению крыш домов и слабозакрепленных конструкций, происшествиям, связанным с подтоплением низменных и прибрежных территорий.

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