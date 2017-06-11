Из-за сильного ветра в Таганрогском заливе ожидается подъём уровня воды





В Таганрогском заливе из-за сильного ветра в ближайшее время ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.



По данным Ростовского гидрометцентра, вечером и в ночь с 13 на 14 июня в связи с юго-западным ветром на устьевом участке реки Дон продолжится ветровой нагон воды.



Сильный ветер может привести к нарушению электроснабжения, повреждению крыш домов и слабозакрепленных конструкций, происшествиям, связанным с подтоплением низменных и прибрежных территорий.