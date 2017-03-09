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Из-за сильного ветра в Ростове опрокинулась автобусная остановка

Из-за сильного ветра в Ростове опрокинулась автобусная остановка

Из-за сильного ветра в Суворовском микрорайоне Ростова опрокинулась автобусная остановка. Днем 11 марта непогода разыгралась настолько, что тяжелый остановочный комплекс рухнул, словно картонный.
«Это лёгкий ветерок остановку колышет...»,- написал свидетель происшествия.

Фотографию выложил в социальные сети житель микрорайона. На изображении видно, что остановка лежит на боку на обочине дороги. Однако, по словам очевидцев, через некоторое время конструкция упала на проезжую часть.

Ранее, 24 февраля, порывом ветра снесло остановку на улице Троллейбусной в Ростове.

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