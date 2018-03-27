Из-за ремонта дорог на нескольких улицах в Ростове ограничат движение транспорта



В Ростове из-за ремонта дорог на нескольких улицах ограничат движение транспорта.



Так, на время работ по улице Мечникова, с 18 апреля по 15 мая, движение будет ограничено на участке улица Нансена – переулок Доломановский и по переулку Верхоянскому.



Из-за ремонта на улице Мартовицкого нельзя будет проехать на участке от Нариманова до Евдокимова и по улице Краснокурсантской на участке Плиева – Мартовицкого. Ограничение вводится также с 18 апреля до 15 мая.



На 29-й Линии ограничение будет введено на отрезке от улицы Сарьяна до понтонного моста через Дон с 18 апреля. Запрет будет действовать до 1 октября.



Кроме того, на время первомайского шествия с 10:00 до 10:45 будет прекращено движение по маршруту: площадь Гагарина – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – площадь у здания Дома профсоюзов (проспект Ворошиловский, 87/65).