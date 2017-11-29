Из-за провала на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка





Из-за провала на проезжей части на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка. Затор растянулся на 12 километров.



Провал произошёл в Каменском районе на 944 километре автодороги в районе Лиховского поста утром 1 декабря. На данном участке дороги было организовано реверсивное движение.



Сейчас на месте провала ведутся работа, а автомобилисты вынуждены стоять в пробке. Затор начинается в районе хутора Верхнеговейный и растянулся до посёлка Зелёный холм.



