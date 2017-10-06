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Из-за пожара на Темернике в Ростове изменена схема движения транспорта

Из-за пожара на Темернике в Ростове изменена схема движения транспорта

Из-за пожара на Темернике в Ростове изменилась схема движения общественного транспорта.

Сейчас транспортное обслуживание рынка «Темерник» осуществляется со стороны улицы Лелюшенко маршрутами № 33 «В. Темерник - Главный автовокзал», № 54 «Темерник - пос. Александровка», № 78 «В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник», № 83 «В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник»,№ 89 «Сельмаш - Темерник» (в общей сложности 62 графика). Добраться до рынка также можно маршрутными такси № 23-МТ «В. Темерник - ГПЗ-10», № 25-МТ «ГПЗ-10 - В. Темерник», № 56-МТ «ГПЗ-10 - В. Темерник», № 78-МТ «Главный автовокзал - В. Темерник», № 83-МТ «В.Темерник - Ц.Рынок - В.Темерник».

Со стороны улицы Каскадной подходят маршруты № 22 «Главный Ж/Д вокзал - Александровка» и № 35 «В.Темерник - Ц. Рынок - В.Темерник».

Кроме того, из-за крупнейшего пожара, изменилась схема движения ряда автобусных маршрутов. Так, конечная остановка автобусов и маршрутных такси №№ 33, 54, 78, 83, 89, 23-МТ, 25-МТ, 56-МТ, 78-МТ, 83-МТ перенесена на улицу Миронова с разворотом в районе пересечения с улицей Думенко.

Движение автобусов № 22 и № 35 организовано по схеме: улица Каскадная – проезд вдоль улицы Лелюшенко – разворот на улице Лелюшенко – улица Лелюшенко – улица Каскадная с переносом конечной остановки в район пересечения улиц Лелюшенко и Каскадной.

Из-за пожара на Темернике в Ростове изменена схема движения транспорта

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