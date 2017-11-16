Из-за порыва на водопроводе несколько улиц в Ростове на целый день остались без воды



Из-за порыва на водопроводе несколько улиц в Ростове на целый день остались без воды.



Коммунальная авария произошла утром 18 ноября на улице Штахановского, 27. Подача воды прекращена в домах, расположенных в границах улиц Штахановского, переулка Днепровского, улицы Вятской, а также в посёлке Мясниковань.



Как сообщили в мэрии Ростова, в настоящее время на месте аварии работает одна бригада водоканала. Порыв устраняют шесть рабочих и пять единиц техники.

- Планируется, что работы будут завершены в 18:00, - уточнили в администрации города.



