Из-за порыва на водопроводе несколько улиц в Ростове на целый день остались без воды
Из-за порыва на водопроводе несколько улиц в Ростове на целый день остались без воды.
Коммунальная авария произошла утром 18 ноября на улице Штахановского, 27. Подача воды прекращена в домах, расположенных в границах улиц Штахановского, переулка Днепровского, улицы Вятской, а также в посёлке Мясниковань.
Как сообщили в мэрии Ростова, в настоящее время на месте аварии работает одна бригада водоканала. Порыв устраняют шесть рабочих и пять единиц техники.
- Планируется, что работы будут завершены в 18:00, - уточнили в администрации города.