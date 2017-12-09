Из-за порыва канализации в Ростове затопило целую улицу
В Северном микрорайоне Ростова из-за порыва канализации затопило целую улицу.
Коммунальная авария произошла 11 декабря на улице Космонавтов в районе дома №24. По словам местных жителей, небольшой фонтан забил из канализационного люка. В считанные минуты водой затопило улицу вплоть до парка «Дружбы».
Местами глубина потока составила порядка десяти сантиметров. Пешеходом с трудом удавалось преодолевать образовавшуюся реку.
Коммунальную аварию ликвидировали к двум часам дня, практически спустя три часа после начала потопа.