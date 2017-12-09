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Из-за порыва канализации в Ростове затопило целую улицу

Из-за порыва канализации в Ростове затопило целую улицу

В Северном микрорайоне Ростова из-за порыва канализации затопило целую улицу.

Коммунальная авария произошла 11 декабря на улице Космонавтов в районе дома №24. По словам местных жителей, небольшой фонтан забил из канализационного люка. В считанные минуты водой затопило улицу вплоть до парка «Дружбы».

Местами глубина потока составила порядка десяти сантиметров. Пешеходом с трудом удавалось преодолевать образовавшуюся реку.

Коммунальную аварию ликвидировали к двум часам дня, практически спустя три часа после начала потопа.

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