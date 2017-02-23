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Из-за погоды в Ростове введен режим повышенной готовности

Из-за погоды в Ростове введен режим повышенной готовности

Из-за погодных условий в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение 22 февраля подписал глава администрации города. Согласно распоряжению, режим повышенной готовности продлится до 9 часов утра 27 февраля.

Ожидается, что дождь со снегом в южной столице будут идти до 26 февраля. Кроме того, скорость ветра будет достигать 22 м/с. Из-за погодных условий и таяния снега и льда возможны подтопления низин и нарушения работы ЛЭП.

Затопить может следующие района города:
- Ворошиловский район – проспект Нагибина и улица Турмалиновская;
- Кировский район – улица Береговая в районе моста;
- Железнодорожный район – площадь Привокзальная и проспект Стачки;
- Ленинский район – проспект Буденновский, улицы Пушкинская, Балочная и Шоссейная, переулки Братский и Приволжский;
- Октябрьский район – улицы Балочная и Стадионная;
- Пролетарский район – переулок Александровский спуск, улица Вити Черевичкина;
- Первомайский район – проспект Сельмаш, улица Зеленая;
- Советский район – улицы Малиновского и Всесоюзная, балка Рябинина.

В чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить на номер «112».

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