Из-за погоды в Ростове введен режим повышенной готовности





Из-за погодных условий в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение 22 февраля подписал глава администрации города. Согласно распоряжению, режим повышенной готовности продлится до 9 часов утра 27 февраля.



Ожидается, что дождь со снегом в южной столице будут идти до 26 февраля. Кроме того, скорость ветра будет достигать 22 м/с. Из-за погодных условий и таяния снега и льда возможны подтопления низин и нарушения работы ЛЭП.



Затопить может следующие района города:

- Ворошиловский район – проспект Нагибина и улица Турмалиновская;

- Кировский район – улица Береговая в районе моста;

- Железнодорожный район – площадь Привокзальная и проспект Стачки;

- Ленинский район – проспект Буденновский, улицы Пушкинская, Балочная и Шоссейная, переулки Братский и Приволжский;

- Октябрьский район – улицы Балочная и Стадионная;

- Пролетарский район – переулок Александровский спуск, улица Вити Черевичкина;

- Первомайский район – проспект Сельмаш, улица Зеленая;

- Советский район – улицы Малиновского и Всесоюзная, балка Рябинина.



В чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить на номер «112».