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Из-за погодных условий в Ростовской области ограничено движение междугородних автобусов

Из-за погодных условий в Ростовской области ограничено движение междугородних автобусов

В Ростовской области ограничено движение междугородних автобусов. Ограничение введено ночью 15 февраля из-за погодных условий.

Сотрудники ГИБДД Ростовской области переведены на усиленный вариант несения службы. Экипажи ДПС помогают водителям на дорогах области в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- Инспекторы ДПС патрулируют автодороги в целях оказания необходимой помощи участникам дорожного движения, - сообщили в ГИБДД Ростовской области.

Напомним, вечером 14 февраля на Ростовскую область обрушилась метель, шёл сильный снег. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение дня 15 февраля.

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