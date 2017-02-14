Из-за погодных условий в Ростовской области ограничено движение междугородних автобусов
В Ростовской области ограничено движение междугородних автобусов. Ограничение введено ночью 15 февраля из-за погодных условий.
Сотрудники ГИБДД Ростовской области переведены на усиленный вариант несения службы. Экипажи ДПС помогают водителям на дорогах области в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- Инспекторы ДПС патрулируют автодороги в целях оказания необходимой помощи участникам дорожного движения, - сообщили в ГИБДД Ростовской области.
Напомним, вечером 14 февраля на Ростовскую область обрушилась метель, шёл сильный снег. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение дня 15 февраля.