Из-за подозрительного чёрного пакета в центре Ростова оцепили территорию
Территорию на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловского оцепили из-за бесхозного пакета. Происшествие случилось утром 19 марта.
Как рассказали очевидцы, неизвестный поставил пакет на тротуар недалеко от памятника Пушкину. Прибывшие на место спецслужбы оцепили территорию. В настоящий момент саперы проверяют подозрительный пакет на наличие взрывного устройства.
Возле оцепленной территории дежурят полицейские и скорая помощь.