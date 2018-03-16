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Из-за подозрительного чёрного пакета в центре Ростова оцепили территорию

Из-за подозрительного чёрного пакета в центре Ростова оцепили территорию

Территорию на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловского оцепили из-за бесхозного пакета. Происшествие случилось утром 19 марта.

Как рассказали очевидцы, неизвестный поставил пакет на тротуар недалеко от памятника Пушкину. Прибывшие на место спецслужбы оцепили территорию. В настоящий момент саперы проверяют подозрительный пакет на наличие взрывного устройства.

Возле оцепленной территории дежурят полицейские и скорая помощь.

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