Из-за парада в честь Дня полиции Ростов встал в пробки



Центр Ростова оказался скован пробками утром в пятницу, 9 ноября. Из-за парада в честь Дня полиции перекрыли Театральную площадь.



Площадь перекрыта от улицы Каяни до Кировского проспекта. В результате в утренний час пик в центре Ростова образовались огромные заторы.



На 10 часов утра самые большие заторы фиксируются на улицах Закруткина, Красноармейской, Максима Горького, Суворова, Большой Садовой, проспекте Кировском, в переулках Крепостном и Нахичеванском.



Средняя скорость движения в центре составляет 3 км/ч. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог составляет 6 баллов.







Не только у автомобилистов, но и у пассажиров общественного транспорта путь на работу в этот день занял времени больше обычного. В соцсетях ростовчане жаловались, что из-за ограничения движения опоздали на работу.



Напомним, что до 13 часов проезд будет закрыт по Театральной площади, Большой Садовой от проспекта Кировского до проспекта Театрального, на проспекте Театральном на участке от улицы Социалистической до улицы М. Горького, на Советской от Театральной площади до улицы Каяни.