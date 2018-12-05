Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за осадков и гололёда ростовчан просят быть внимательнее на дорогах

Из-за осадков и гололёда ростовчан просят быть внимательнее на дорогах
В связи с ухудшением погодных условий жителей Ростова призывают быть внимательнее на дорогах. Об этом 7 декабря сообщает Гидрометцентр.

В области сегодня весь день будут идти дождь и мокрый снег. Из-за перепада температур прогнозируют туман и гололедицу.

Водителям стоит соблюдать скоростной режим на скользких дорогах и избегать опасных манёвров.

Пешеходы должны переходить дорогу очень осторожно: из-за тумана водители могут не заметить человека и не успеть притормозить.

Рекомендуется надевать светоотражающие элементы на одежду и сумки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.