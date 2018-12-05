Из-за осадков и гололёда ростовчан просят быть внимательнее на дорогах



В связи с ухудшением погодных условий жителей Ростова призывают быть внимательнее на дорогах. Об этом 7 декабря сообщает Гидрометцентр.



В области сегодня весь день будут идти дождь и мокрый снег. Из-за перепада температур прогнозируют туман и гололедицу.



Водителям стоит соблюдать скоростной режим на скользких дорогах и избегать опасных манёвров.



Пешеходы должны переходить дорогу очень осторожно: из-за тумана водители могут не заметить человека и не успеть притормозить.



Рекомендуется надевать светоотражающие элементы на одежду и сумки.