Из-за огромных очередей на вокзалах сотни человек не могут уехать из Ростова на майские праздники



Из-за огромных очередей на вокзалах сотни человек не могут уехать из Ростова на майские праздники. Вечером 28 апреля в преддверии продолжительных выходных люди стоят в длинных очередях, пытаясь купить билеты.



- Жалею, что не позаботилась о билетах заранее, - рассказала Ксения П. – Я живу в Зверево и на праздники хочу попасть к семье. Но я до последнего момента не знала, как долго буду на работе. Вот теперь полтора часа стою в очереди, пытаясь купить билет. А тут еще и ужасно душно. Кондиционеры не работают.



Люди жалуются, что такая ситуация складывается перед каждыми праздниками. И мало того, что толпы людей, так еще и часть касс попросту не работает.



Так происходит не только на Главном автовокзале, но еще и на Старом, и на Пригородном железнодорожном. Так что перед праздниками людям придется пройти последние испытания, чтобы отдохнуть законные четыре дня.