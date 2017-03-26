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Из-за непогоды в Ростове введен режим повышенной готовности

Из-за непогоды в Ростове введен режим повышенной готовности

Из-за непогоды в Ростове введен режим повешенной готовности. Он продлится до 31 марта.

Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону сообщает, что в городе возможны подтопления пониженных и прибрежных территорий, нарушения работы коллекторов и ливнёвок.

Опасность потопа существует сразу в нескольких районах:
- Ворошиловский – пересечение проспекта Нагибина и улицы Турмалиновской;
- Железнодорожный – проспект Стачки и Привокзальная площадь;
- Ленинский– пересечение проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, переулок Братский 39, улицы Шоссейная, Балочная, переулок Приволжский;
- Кировский – район моста через Дон на улице Береговой;
- Октябрьский– улицы Стадионная и Балочная;
- Первомайский– база Союз-98, проспект Сельмаш, балка возле улицы Зеленой;
- Пролетарский– Александровский спуск, улица Вити Черевичкина;
- Советский– балка Рябинина, пересечение улицы Всесоюзной и проспекта Малиновского.

Людям, живущим в этих районах, рекомендуют в случае затопления перекрыть воду, газ, отключить электричество, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.

Ростовчанам рекомендуют не подходить близко к зданиям и ЛЭП, пожилым и больным людям не выходить без крайней необходимости из дома. Родителям не следует оставлять детей без присмотра. Автолюбителям советуют поменьше ездить по городу и за город на личном транспорте.

Как ранее писал Rostov.ru, непогода в донской столице продлится до 30 марта.

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