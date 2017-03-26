Из-за непогоды в Ростове введен режим повышенной готовности





Из-за непогоды в Ростове введен режим повешенной готовности. Он продлится до 31 марта.



Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону сообщает, что в городе возможны подтопления пониженных и прибрежных территорий, нарушения работы коллекторов и ливнёвок.



Опасность потопа существует сразу в нескольких районах:

- Ворошиловский – пересечение проспекта Нагибина и улицы Турмалиновской;

- Железнодорожный – проспект Стачки и Привокзальная площадь;

- Ленинский– пересечение проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, переулок Братский 39, улицы Шоссейная, Балочная, переулок Приволжский;

- Кировский – район моста через Дон на улице Береговой;

- Октябрьский– улицы Стадионная и Балочная;

- Первомайский– база Союз-98, проспект Сельмаш, балка возле улицы Зеленой;

- Пролетарский– Александровский спуск, улица Вити Черевичкина;

- Советский– балка Рябинина, пересечение улицы Всесоюзной и проспекта Малиновского.



Людям, живущим в этих районах, рекомендуют в случае затопления перекрыть воду, газ, отключить электричество, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.



Ростовчанам рекомендуют не подходить близко к зданиям и ЛЭП, пожилым и больным людям не выходить без крайней необходимости из дома. Родителям не следует оставлять детей без присмотра. Автолюбителям советуют поменьше ездить по городу и за город на личном транспорте.



Как ранее писал Rostov.ru, непогода в донской столице продлится до 30 марта.