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Из-за непогоды на дорогах Ростовской области сложились неблагоприятные условия

Из-за непогоды на дорогах Ростовской области сложились неблагоприятные условия
Фото: Radiolemma.ru

В Ростовской области 16 января сложилась непростая ситуация на дорогах. В ближайшее время на Дону ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Помимо этого, из-за перепада температуры прогнозируют гололёд и туман.

Донское управление ГИБДД предупреждает водителей о неблагоприятной дорожной обстановке. Автовладельцев просят строго соблюдать установленный скоростной режим. Также необходимо выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

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